Европейские наблюдатели будут неделю летать над Украиной

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Вторник, 5 сентября 2017, 12:44

Группа международных наблюдателей, представляющих Швецию, Чехию и Испанию, в течение недели совершат наблюдательный полет над территорией Украины.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, группа в составе 15 человек - 9 от Швеции и по три наблюдателя от Чехии и Испании, уже прибыли в Борисполь самолетом наблюдения SAAB 340 (OS100) ВВС Швеции.

"Цель мероприятия - выполнение наблюдательного полета над территорией Украины для развития открытости и транспарентности, содействие наблюдению за выполнением действующих соглашений в области контроля над вооружением. Материалы, полученные во время полета, будут обрабатываться в Швеции", - говорится в сообщении.

Также на сайте Минобороны указано, что наблюдательный полет будет осуществлен в соответствии с планом верификационной деятельности по международным договорам и соглашениям в области контроля над вооружением и по решению Консультативной комиссии по открытому небу относительно распределения активных квот наблюдательных полетов на 2017 год.

Наблюдательная миссия будет работать в Украине до 8 сентября.

Ранее сообщалось, что с 4 по 8 сентября в рамках Договора об открытом небе миссии США и Украины проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ, целью проведения которого является контроль военной деятельности на указанных территориях.

Украинская правда

Темы: армия Европа
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