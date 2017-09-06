Украинские военные получат новую зимнюю форму

До конца сентября украинские военные, выполняющие боевые задания в зоне АТО будут обеспечены новой зимней формой.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного управления вещевого обеспечения тыла ВСУ Дмитрий Кузнецов, сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что форма соответствует требованиям стандарта НАТО 2333.

Фото radiosvoboda.org

Зимний комплект нового обмундирования состоит из 15 наименований. В него добавили флисовые перчатки с замшевыми наладонникам и шарф-трубу.

Фото radiosvoboda.org

Многие изменения были внесены в комплект по требованию военных из зоны АТО.

Одежду тестировали на термоманекенах и после непосредственно в зоне боевых действий. Также к тестированию приобщались волонтеры.

Фото radiosvoboda.org

Стоимость одного зимнего комплекта формы составляет около 8 тысяч гривен.

Фото radiosvoboda.org

В общем сшили более 100 тысяч комплектов. В первую очередь их отправят военным на Донбасс.

Две трети украинской армии уже к концу этого года должны планово, по мере окончания периода эксплуатации старой формы, перейти на новую зимнюю форму.