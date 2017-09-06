НАТО отправит на учения "Запад-2017" трех наблюдателей

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Среда, 6 сентября 2017, 16:56

НАТО направит трех своих представителей наблюдать за ходом российско-белорусских военных учений "Запад-2017".

Об этом заявил в среду генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы отправляем трех экспертов на учения, получив приглашение от России и Беларуси", - сказал он на пресс-конференции в Эстонии.

При этом Столтенберг с сожалением отметил, что этого количества недостаточно для обеспечения того уровня прозрачности, которого требует ОБСЕ.

По его словам, для соответствия требованиям к транспаретности учений, содержащихся в Венском документе, нужно организовать и проведение "брифингов по сценарию учений и их ходу, а также - предоставить возможность поговорить с отдельными военнослужащими и совершить облет места проведения учений".

"Мы призываем Россию действовать в соответствии с положениями и с духом Венского документа. Транспарентность и предсказуемость становятся еще более востребованными в ситуациях, когда напряженность возрастает. Это позволяет снизить риск недопонимания и инцидентов", - заявил генсек НАТО.

Как сообщалось, ранее Столтенберг заявлял, что Россия препятствует надлежащему международному наблюдению за масштабными военными учениями "Запад-2017" у польской границы. Тогда он говорил, что только двум наблюдателям НАТО открывают доступ к учениям, и то - ограниченный.

Как известно, российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября этого года.

Посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший заявил, что в каждой балтийской стране будет размещено по роте в период российских учений "Запад".

Кроме того, во время учений Беларуси и России США удвоят число истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве.

Темы: НАТО Росcия армия
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