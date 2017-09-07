СМИ: ЕС продлит санкции против РФ 14 сентября

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Четверг, 7 сентября 2017, 00:32

Евросоюз продлит санкции против России еще на полгода 14 сентября.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

В санкционный список внесены 149 человек и 38 компаний.

Напомним, 6 сентября брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России.

Накануне брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщал, что Евросоюз намерен включить в список санкций компанию  "Крымские морские порты".

Напомним, 13 марта ЕС на полгода продлил санкции против граждан Украины и России, введенные из-за угрозы территориальной целостности Украины.

Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и неоднократно продлевались.

Темы: ЕС санкции
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