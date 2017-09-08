Вице-премьер: Украина из-за промедления потеряла гранты на миллионы евро

Из-за промедления в процессе выполнения Соглашения об ассоциации Украина потеряла миллионы евро европейских средств.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что отставание в процессе выполнения Соглашения об ассоциации – это не только потеря времени, но и средств.

"Мы теряли не только время - мы уже потеряли часть европейских средств, грантов, предназначенных для Украины", - отметила вице-премьер.

"Да, Минэнерго сейчас должен обратиться в Еврокомиссию и подать заявку хотя бы последние 2 млн евро на внедрение системы энергоэффективности. Хотя изначально речь шла о 22 миллионах, выделенных для Украины, но мы их потеряли, потому что бюджет данной программы заканчивается в 2017 году", - объяснила она на примере.

Кроме того, Украина потеряла 9,3 млн евро на развитие пограничных переходов, которые не использовала Государственная фискальная служба, хотя в правительстве и не теряют надежды, что смогут использовать эти средства и выполнить эти программы.

"И это не вопрос последних лет, речь идет о фондах, выделенных много лет назад. В случае с ГФС речь идет о проекте 2007 года!" - сказала Климпуш-Цинцадзе.

"К сожалению, мы пожинаем плоды недобросовестного отношения предыдущих руководителей к возможностям, которые нам давал Евросоюз", - добавила она.

Европейская правда