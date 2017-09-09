Сеул: КНДР может запустить ракету в честь госпраздника

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Суббота, 9 сентября 2017, 05:27

Южная Корея считает, что КНДР может провести новое испытание межконтинентальной ракеты в честь годовщины основания 9 сентября.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в прошлом году именно 9 сентября Северная Корея провела пятое ядерное испытание.

Также сообщается, что южнокорейские эксперты по ядерным вопросам, проверяя наличие загрязнений, заявили в пятницу, что обнаружили следы радиоактивного ксенонового газа. При этом они отметили, что пока слишком рано связывать его с новым возможным испытанием.

Так, в КНДР был обнаружен ксенон – 133, который в прошлом был обнаружен как раз во время ядерных испытаний.

В воскресенье, 3 сентября, Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерами Северной Кореи из-за поддержки КНДР.

Как известно, КНДР активно торгует с Китаем, который уже раскритиковал угрозу Трампа.

Темы: Северная Корея
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