Во Франции более 25 болельщиков пострадали при падении с трибун на стадионе

Во Франции вечером 30 сентября во время матча между командами "Амьен" и "Лилль" на стадионе обрушилось заграждение на трибуне.

Об этом сообщает Le Figaro.



В результате пострадали, по меньшей мере, 29 болельщиков команды "Лилль". Четверо из них получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Инцидент произошел примерно на 15-й минуте, матч был прерван.