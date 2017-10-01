Во Франции более 25 болельщиков пострадали при падении с трибун на стадионе

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Воскресенье, 1 октября 2017, 01:11

Во Франции вечером 30 сентября во время матча между командами "Амьен" и "Лилль" на стадионе обрушилось заграждение на трибуне.

Об этом сообщает  Le Figaro.

В результате пострадали, по меньшей мере, 29 болельщиков команды "Лилль". Четверо из них получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Инцидент произошел примерно на 15-й минуте, матч был прерван.

Темы: Франция
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