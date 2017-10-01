Во Франции более 25 болельщиков пострадали при падении с трибун на стадионе
Во Франции вечером 30 сентября во время матча между командами "Амьен" и "Лилль" на стадионе обрушилось заграждение на трибуне.
Об этом сообщает Le Figaro.
В результате пострадали, по меньшей мере, 29 болельщиков команды "Лилль". Четверо из них получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Инцидент произошел примерно на 15-й минуте, матч был прерван.
Terribles images de l'effondrement d'un grillage à Amiens après le but lillois 😧. 3 blessés graves. #ASCLOSC #Ligue1 pic.twitter.com/fQoRT1S05L— Jean-Xavier Franco (@jxfranco) September 30, 2017
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