В сирийском Идлибе при авиаударах погибли 28 мирных жителей
В результате авиаударов в ночь на субботу в сирийской провинции Идлиб погибли 28 мирных жителей, среди которых 4 ребенка.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.
Удары были нанесены по деревне Арманаз в нескольких километрах от турецкой границы.
Спасатели заявляют, что с 19 сентября, когда боевики начали наступление на районы, контролируемые правительством, в результате авиаударов России и Сирии погибло уже множество мирных жителей. При этом РФ и Дамаск отрицают свою причастность, заявляя, что их авиаудары нацелены только на боевиков.
Ранее на этой неделе Турция заявила, что в результате российских бомбардировок были убиты мирные жители и повстанцы.
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