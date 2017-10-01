Правительство Каталонии: в столкновениях с полицией Испании ранены 38 человек

В правительстве Каталонии сообщили о 38 раненых в результате столкновений с полицией Испании в день референдума о независимости.

Об этом женералитат сообщает на своей странице в Твиттере.

"Чрезвычайные службы Каталонии сообщают о 38 раненных в столкновениях с испанской полицией. У 35 человек легкие ранения, у троих – средней тяжести", - говорится в сообщении.

El @semgencat ha atès 38 persones per les càrregues dels cossos policials espanyols. D'aquestes, 35 han estat lleus i 3 menys greus #1OCT — Govern. Generalitat (@govern) October 1, 2017

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений. Лидер Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское правительство в неоправданном насилии и заявил, что полиция стреляет в людей резиновыми пулями.

Всего в день референдума открыты и работают 73% избирательных участков. Правительство разрешило избирателям голосовать на любом доступном участке.

Европейская правда