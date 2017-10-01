СЦКК: Боевики затягивают восстановление инфраструктуры Донбасса

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Воскресенье, 1 октября 2017, 15:15

Российская сторона СЦКК пытается направить украинскую сторону СЦКК на прямые договоренности с непризнанными ОРДО и ОРЛО для содействия проведению ремонтных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры Донбасса.

Об этом 1 октября заявили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Попытки российской стороны СЦКК отстраниться и направить украинскую сторону СЦКК к решению вопросов о содействии в предоставлении гарантий безопасности для планирования и выполнения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры Донбасса на прямые договоренности с непризнанным руководством ОРДО и ОРЛО являются нелегитимными и неконструктивными", - говорится в заявлении.

По данным СЦКК, неотложного проведения ремонтно-восстановительных работ требуют следующие объекты: укрепление противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя третьей очереди на фенольном заводе в н.п.Новгородское Донецкой области и ремонт газопроводов-отводов к газораспределительных станций вблизи н.п.Марьинка и Крымское.

Эти объекты расположены вблизи линии разграничения сторон.

"Со стороны ОРДО и ОРЛО гарантий безопасности на время проведения ремонтно-восстановительных работ нет. Затягивание предоставления гарантий по вине представителей ОРДО и ОРЛО приведет к невозможности выполнить работы из-за ухудшения погодных условий и обострения гуманитарной ситуации в районах Марьинки и Крымского", - заявили в СЦКК.

В Совместном центре также отметили, что непроведение ремонта несет угрозу чрезвычайной ситуации по загрязнению прилегающих почв и экологической катастрофы в районе Новгородского. 

"Украинская сторона СЦКК призывает российскую сторону применить свое влияние на руководство ОРДО и ОРЛО и заставить их предоставить письменные гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ", - подытожили в СЦКК.

Украинская правда

Темы: Донбасс "ДНР"
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