В Киеве задержали мужчину с гранатой из зоны АТО

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Воскресенье, 1 октября 2017, 18:00

В Киеве полиция задержала мужчину с гранатой, которую привез из зоны АТО.

Об этом 1 октября сообщили в столичном главке милиции.

Сообщение о том, что человек имеет гранату, которую пошел обезвредить в безлюдное место, поступило от женщины в полицию Соломенского района Киева.

"Патрульные полицейские заметили похожего по описанию человека. Во время общения он подтвердил, что действительно имеет в кармане взрывное устройство, которое привез из зоны АТО. Взрывотехники и следственно-оперативная группа изъяли предмет, похожий на корпус гранаты Ф-1 и запал к ней" , - сообщили в полиции.

 

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Темы: АТО Киев оружие
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