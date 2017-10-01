В Киеве задержали мужчину с гранатой из зоны АТО

В Киеве полиция задержала мужчину с гранатой, которую привез из зоны АТО.

Об этом 1 октября сообщили в столичном главке милиции.

Сообщение о том, что человек имеет гранату, которую пошел обезвредить в безлюдное место, поступило от женщины в полицию Соломенского района Киева.

"Патрульные полицейские заметили похожего по описанию человека. Во время общения он подтвердил, что действительно имеет в кармане взрывное устройство, которое привез из зоны АТО. Взрывотехники и следственно-оперативная группа изъяли предмет, похожий на корпус гранаты Ф-1 и запал к ней" , - сообщили в полиции.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.