За митинг против цензуры в интернете в Москве задержали более 20 человек

В Москве прошел митинг против цензуры в интернете, полиция проводила задержания участников акции.

По данным "ОВД-Инфо", в отдел по району Замоскворечье задержанных привезли в нескольких автозаках.

В одном из них находились 16 человек, во втором 5, из них двое - участники группы SERB (Русское освободительное движение).

Спустя несколько часов из Замоскворецкого отдела полиции людей после дачи объяснений стали отпускать без протоколов.