За митинг против цензуры в интернете в Москве задержали более 20 человек
В Москве прошел митинг против цензуры в интернете, полиция проводила задержания участников акции.
По данным "ОВД-Инфо", в отдел по району Замоскворечье задержанных привезли в нескольких автозаках.
В одном из них находились 16 человек, во втором 5, из них двое - участники группы SERB (Русское освободительное движение).
Спустя несколько часов из Замоскворецкого отдела полиции людей после дачи объяснений стали отпускать без протоколов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.