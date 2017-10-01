За митинг против цензуры в интернете в Москве задержали более 20 человек

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Воскресенье, 1 октября 2017, 20:18

В Москве прошел митинг против цензуры в интернете, полиция проводила задержания участников акции.

По данным "ОВД-Инфо", в  отдел по району Замоскворечье задержанных привезли в нескольких автозаках.

В одном из них находились 16 человек, во втором 5, из них двое - участники группы SERB (Русское освободительное движение).

Спустя несколько часов из Замоскворецкого отдела полиции людей после дачи объяснений стали отпускать без протоколов. 

Темы: Росcия цензура интернет митинги
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