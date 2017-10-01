От столкновений на референдуме в Каталонии пострадали более 800 человек

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Воскресенье, 1 октября 2017, 23:44

В результате столкновений во время проведения референдума в Каталонии в медицинской помощи нуждаются более 800 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные местных чиновников.

Как сообщает Daily Mail, политики и Папа Римский Франциск осудили насилие правоохранителей по отношению к участникам референдума.

В своей речи во время выступления в Болонье 1 октября папа Франциск призвал европейцев не бояться единства и отбросить националистические интересы, а также предупредил, что конфликты и другие интересы "угрожают идеалам, которые являются основой ЕС".

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон осудил столкновения в Каталонии, однако заявил, что Великобритания считает, что референдум там является неконституционным.

"Европейские лидеры также выражали свою обеспокоенность степенью насилия и призвали к диалогу между региональными и национальными лидерами", - отмечает издание.

В частности, премьер Бельгии Чарльз Мишель в своем Твиттере отметил, что насилие "никогда не может быть ответом" и призвал к "политическому диалогу".

Темы: Испания референдум жертвы
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