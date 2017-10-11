Житель Черновцов взломал сервер мобильного оператора, нанеся ущерб в миллион

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Среда, 11 октября 2017, 03:33

29-летний житель Черновцов взломал сервер одного из крупнейших мобильных операторов страны и организовал себе так называемый "безлимит" на использование 3G интернета.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате компании был нанесен ущерб на сумму более миллиона гривен.

Отмечается, что мужчина взломал сервер еще в начале года.

"Он, путем подбора паролей, получил доступ к серверам компании на правах администратора. В дальнейшем, совершил пополнения трех своих личных счетов в биллинговой системе на сумму около миллиона гривен. Таким образом злоумышленник пользовался услугами компании за ее же счет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в июле 2017 года полицейские зафиксировали несанкционированную активацию хакером более ста скретч-карт этого же оператора мобильной связи на общую сумму более 10 000 гривен. По оперативной информации, мужчина подыскивал возможности сбыта этих скетч-карт для перевода средств на карточках в наличность.

В квартире злоумышленника полицейские изъяли 3g модемы с измененными ESN номерами, компьютеры, жесткие диски, Wi-Fi маршрутизаторы, мобильные телефоны и более полусотни оптических дисков.

Следователи Главного управления полиции Буковины по данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.

Темы: полиция Черновцы
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