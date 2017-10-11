Глава Каталонии подписал декларацию о независимости

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Среда, 11 октября 2017, 06:33

Глава Каталонии Карлес Пучдемон и другие региональные члены правительства подписали документ, которым провозглашается независимость региона от Испании.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Каталония восстанавливает сегодня свой полный суверенитет", - говорится в документе под названием "заявление представителей Каталонии".

"Мы призываем все государства и международные организации признать каталанскую республику независимым и суверенным государством", - говорится в сообщении.

При этом агентство отмечает, что пока неясно будет ли документ иметь юридическую ценность.

Как сообщалось, 10 октября Пучдемон обратился к региональному парламенту в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Испанией.

В свою очередь правительство Испании не признает эту декларацию, а также отклонило призывы Пучдемона к переговорам, сообщает ВВС.

Заместитель премьер-министра Испании назвал Пучдемона "тем, кто не знает, где он, куда он направляется".

Премьер-министр Испании Мариано Рахой собирается провести чрезвычайное заседание кабинета министров для обсуждения следующих шагов правительства.

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Темы: Испания референдум
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