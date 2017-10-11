ЦНАПы будут выдавать водительские права и регистрировать браки

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Среда, 11 октября 2017, 13:41

Кабинет министров расширил перечень административных услуг, которые можно получить в Центрах предоставления административных услуг.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства экономического развития.

Согласно сообщению ЦНАП теперь смогут:

выдавать удостоверение водителя;

проводить государственная рееcтрация (перерегистрация, снятие с учета) транспортных средств;

предоставлять услуги социальной сферы;

регистрировать акты гражданского состояния.

Указывается, что для предоставления некоторых из этих услуг местная власть должна будет согласовать процедуру с министерствами юстиции и внутренних дел.

Согласно сообщению, Минэкономразвития рекомендует ЦНАП предоставлять 106 административных услуг.

Украинская правда

Темы: местная власть права человека
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