Рахой предъявил правительству Каталонии сразу два ультиматума
Премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил региональной администрации Каталонии требование "вновь начать уважать конституционный порядок в Испании", иначе автономия будет приостановлена.
Об этом сообщают испанские газета El Mundo и La Vanguardia, пишет DW.com.
Премьер-министр Испании предъявил региональной администрации Каталонии сразу два ультиматума.
Не позднее 16 октября премьер Каталонии Карлес Пучдемон должен прояснить, провозгласил ли он независимость региона в своей речи вечером 10 октября
К 19 октября Пучдемон должен "вновь начать уважать конституционный порядок в Испании", то есть остановить процедуру, направленную на обретение Каталонией независимости.
Лишь в случае выполнения обоих ультиматумов Мадрид согласится не прибегать к статье 155 конституции, которая позволяет лишить Каталонию статуса автономии, отмечают газеты.
Как сообщалось, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил об одностороннем провозглашении независимости от Испании, вместе с главами нескольких партий подписав соответствующую декларацию. В то же время он обратился в региональный парламент в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Мадридом.
Правительство Испании в среду утром собралось на экстренное заседание.
Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.
По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.
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