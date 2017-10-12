Рахой предъявил правительству Каталонии сразу два ультиматума

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Четверг, 12 октября 2017, 01:20

Премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил региональной администрации Каталонии требование "вновь начать уважать конституционный порядок в Испании", иначе автономия будет приостановлена.

Об этом сообщают испанские газета El Mundo и La Vanguardia, пишет DW.com.

Премьер-министр Испании предъявил региональной администрации Каталонии сразу два ультиматума. 

Не позднее 16 октября премьер Каталонии Карлес Пучдемон должен прояснить, провозгласил ли он независимость региона в своей речи вечером 10 октября

К 19 октября Пучдемон должен "вновь начать уважать конституционный порядок в Испании", то есть остановить процедуру, направленную на обретение Каталонией независимости.

Лишь в случае выполнения обоих ультиматумов Мадрид согласится не прибегать к статье 155 конституции, которая позволяет лишить Каталонию статуса автономии, отмечают газеты.

Как сообщалось, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил об одностороннем провозглашении независимости от Испании, вместе с главами нескольких партий подписав соответствующую декларацию. В то же время он обратился в региональный парламент в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Мадридом.

Правительство Испании в среду утром собралось на экстренное заседание.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Темы: Каталония Испания
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