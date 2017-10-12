Прокуратура просит помочь с доказательствами против генерала РФ

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Четверг, 12 октября 2017, 12:06

Главная военная прокуратура выясняет имена тех, кого удерживали в подразделении так называемого "Министерства государственной безопасности ЛНР", и причастных к преступлениям российского генерала Романа Шадрина.

Генеральная прокуратура Украины просит при наличии любой информации об этом обращаться в Главную военную прокуратуру по номеру 063 409 10 85.

"В уголовном производстве необходимо установить всех лиц, которые были незаконно задержаны участниками так называемого "Министерства государственной безопасности" террористической организации "ЛНР", а также других лиц, которым известны какие-либо обстоятельства участия в указанной организации Шадрина Р.А., известного под позывными "Царь" и "Генерал", – объясняет ГПУ.

С целью привлечения Шадрина к уголовной ответственности проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств всех преступлений.

Роман Шадрин
Роман Шадрин
"Україна молода"

Как известно, в марте 2017 года Главная военная прокуратура Украины сообщила о подозрении российскому генерал-майору Роману Шадрину: ему инкриминируют ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч.1 ст. 438 (приказы жестоко обращаться с гражданским населением) УК.

В частности, по данным следствия, "Шадрин организовал похищение гражданских лиц, в том числе граждан Российской Федерации, их дальнейшее незаконное заключение, применение физического насилия и другого жестокого обращения с ними".

Роман Шадрин – советский и российский офицер, который в 2013 году стал депутатом Екатеринбургской городской думы, но в 2014 году сложил полномочия и уехал в "длительную командировку" – воевать в Луганскую область. По данным СМИ, там он фактически возглавлял контрразведку.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс "ЛНР" Росcия прокуратура
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