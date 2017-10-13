Россия и Соединенные Штаты – за продолжение встреч Суркова и Волкера

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Пятница, 13 октября 2017, 05:00

Лавров и Тиллерсон поодержали продолжение контактов Суркова и Волкера по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора в четверг, 12 октября, выступили за продолжение контактов в рамках диалога помощника президент РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по украинской проблематике Курта Волкера.

"Руководители дипломатических ведомств обсудили состояние дел в реализации Минских договоренностей по преодолению украинского кризиса. Было решено продолжить контакты в таком формате", говорится в заявлении.

Как известно, последняя встреча Суркова и Волкера прошла 7 октября во Сербии.

Темы: Украина Росcия США Минские соглашения
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