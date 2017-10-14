Сутки в АТО: 21 обстрел, у Новоалександровки ранен боец ВСУ

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Суббота, 14 октября 2017, 07:57

В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий украинской армии.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В конце суток в районе проведения АТО обстановка и далее оставалась напряженной, однако полностью контролируемой Вооруженными Силами Украины. Противник продолжал огневые провокации, в основном, применяя легкое пехотное вооружение.

Так, на Донецком направлении вечером, в течение часа боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на подступах к Авдеевке. Уже ночью под пулеметным огнем оказались позиции ВСУ у Майорска и Песков. Неподалеку Зайцевого враг применял вооружение БМП.

На Луганском направлении оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и пулеметов по защитникам Новоалександровки.

Как сообщается, здесь украинские военные жестко отвечали врагу. В результате этого противостояния, около 18 часов получил ранения один украинский военнослужащий.

Кроме того, вечером пророссийские наемники применяли 82-миллиметровые минометы неподалеку Крымского. А противотанковые гранатометы и стрелковое оружие у Станицы Луганской и Валуйского.

На Приморском направлении из легкого пехотного вооружения боевики обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Широкиного, Гнутового и Водяного.

В ответ украинские воины 14 раз огнем принуждали врага соблюдать режим тишины.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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