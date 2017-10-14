Россию не пригласили на заседание ПАЧЭС, которое пройдет в Украине
Российская делегация не получила приглашения на Генассамблею Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), которая должна пройти в Киеве.
Об этом сообщил глава российской делегации депутат Госдумы Михаил Емельянов, пишет ТАСС.
Емельянов заявил, что это - "уличная культура" и "беспрецедентный случай, когда страна-организатор не пригласила страну-участницу на заседание".
Он добавил, что в ПАЧЭС участвуют "страны, имеющие серьезные двусторонние разногласия, но это не становилось поводом отказываться направлять приглашение" и привел в качестве примера Армению, Турцию, Албанию и Сербию.
По словам Емельянова, Россия обратилась к Сербии с просьбой представлять интересы РФ на заседании генассамблеи ПАЧЭС.
Заседание Генассамблеи намечено на конец 2017 года.
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