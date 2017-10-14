Россию не пригласили на заседание ПАЧЭС, которое пройдет в Украине

Российская делегация не получила приглашения на Генассамблею Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), которая должна пройти в Киеве.

Об этом сообщил глава российской делегации депутат Госдумы Михаил Емельянов, пишет ТАСС.



Емельянов заявил, что это - "уличная культура" и "беспрецедентный случай, когда страна-организатор не пригласила страну-участницу на заседание".



Он добавил, что в ПАЧЭС участвуют "страны, имеющие серьезные двусторонние разногласия, но это не становилось поводом отказываться направлять приглашение" и привел в качестве примера Армению, Турцию, Албанию и Сербию.

По словам Емельянова, Россия обратилась к Сербии с просьбой представлять интересы РФ на заседании генассамблеи ПАЧЭС.

Заседание Генассамблеи намечено на конец 2017 года.