В Кот-д'Ивуаре разбился самолет: есть жертвы
Французский грузовой самолет упал в Атлантический океан у побережья Кот-д'Ивуаре в субботу, 14 октября.
Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters.
По информации DW, катастрофа произошла сразу после вылета из международного аэропорта в Абиджане в сильную непогоду.
Руководство аэропорта заявило о четырех погибших и шестерых раненых.
Правительство Кот-д`Ивуара подтвердило, что погибшие – граждане Молдовы, а среди шестерых пострадавших четверо – подданные Франции.
Côte d’ivoire: Crash au large d’Abidjan, quatre moldaves tués et six blessés dont quatre français... https://t.co/MBonScN5He— koaci.com (@Koaci) October 14, 2017
Местный новостной сайт Koaci также информирует, что самолет транспортировал груз для французской армии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.