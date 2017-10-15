В Кот-д'Ивуаре разбился самолет: есть жертвы

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Воскресенье, 15 октября 2017, 00:32

Французский грузовой самолет упал в Атлантический океан у побережья Кот-д'Ивуаре в субботу, 14 октября.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters.

По информации DW, катастрофа произошла сразу после вылета из международного аэропорта в Абиджане в сильную непогоду.

Руководство аэропорта заявило о четырех погибших и шестерых раненых.

Правительство Кот-д`Ивуара подтвердило, что погибшие – граждане Молдовы, а среди шестерых пострадавших четверо – подданные Франции.

Местный новостной сайт Koaci также информирует, что самолет транспортировал груз для французской армии.

Темы: катастрофы Кот-д'Ивуар Франция
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