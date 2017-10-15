В Австрии состоятся досрочные парламентские выборы
Досрочные выборы в национальный совет (парламента) пройдут в воскресенье.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на австрийские СМИ.
Сообщается, что по итогам голосования определится новый канцлер страны.
За этот пост будут бороться три основных кандидата: председатель Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристиан Керн, министр иностранных дел и глава Австрийской народной партии (АНП) Курц и лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе.
Всего в выборах примут участие 16 политических сил.
Парламентские выборы должны пройти осенью 2018 года, но в мая 2017 года после распада правящей коалиции СДПА и АНП глава МИД Курц предложил досрочное голосование.
Как известно, Австрия будет оспаривать предоставленное Еврокомиссией разрешение на финансируемое Россией расширение АЭС "Пакш" в Венгрии.
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