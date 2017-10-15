В Австрии состоятся досрочные парламентские выборы

129 просмотров
Воскресенье, 15 октября 2017, 02:37

Досрочные выборы в национальный совет (парламента) пройдут в воскресенье.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на австрийские СМИ.

Сообщается, что по итогам голосования определится новый канцлер страны.

За этот пост будут бороться три основных кандидата: председатель Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристиан Керн, министр иностранных дел и глава Австрийской народной партии (АНП) Курц и лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе.

Всего в выборах примут участие 16 политических сил.

Парламентские выборы должны пройти осенью 2018 года, но в мая 2017 года после распада правящей коалиции СДПА и АНП глава МИД Курц предложил досрочное голосование.

Как известно, Австрия будет оспаривать предоставленное Еврокомиссией разрешение на финансируемое Россией расширение АЭС "Пакш" в Венгрии.

Темы: Австрия виборы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Австрийские ультраправые заявляют, что аннексированный Крым это часть России 22 сентября 2017, 12:34
Порошенко обсудил с Дудой усиление сотрудничества в обороне 19 сентября 2017, 22:50
В горах Австрии и Италии погибли альпинисты, есть травмированные 27 августа 2017, 18:16
powered by lun.ua
Главные новости
СБУ будет принимать меры для предупреждения провокаций и попыток дестабилизации ситуации в Украине
КНДР грозится "уничтожить всех врагов, угрожающих процветанию нации"
В сети начался флешмоб с требованием пустить врачей к Грибу
В Киеве на Грушевского восстановили "иконы Революции"
Все новости
гастротур

Кэроб, масала, матча и другие тонизирующие осенние напитки

иНФОГРАФиКА

Украинская Повстанческая Армия в картинках

выставка

"УПА – ответ непокоренного народа". Ко Дню защитника Украины