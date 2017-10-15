Данилюк: Транш МВФ можем получить до конца года
Получение очередного кредитного транша Международного валютного фонда в рамках программы EFF возможно к концу 2017 года.
Об этом заявил глава Минфина Украины Александр Данилюк в ходе брифинга в Вашингтоне, пишет "Интерфакс-Украина".
"Мы ожидаем получить транш к концу года", - заявил он и добавил, что прогресс был достигнут в переговорах по цене на газ.
"Мы еще не достигли окончательного соглашения, но мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы. Переговоры продолжаются", - добавил Данилюк.
Комментируя возможные риски для экономики Украины в случае неполучения транша МВФ к концу года, глава Минфина выразил твердую уверенность, что средства будут получены.
"Мы не в той ситуации, когда месяц-два что-либо меняют. ... Основной вопрос - принять закон о приватизации, важно найти справедливую формулу на газ. Когда мы это выполним, вопрос транша будет техническим", - добавил министр.
Как известно, ранее глава Минфина подтвердил намерение Украины продолжать выполнение программы по расширенного кредитования, несмотря на сложность переговоров о выделении следующего транша. Украина планировала предложить МВФ новую формулу цены на газ.
По словам Данилюка, для получения транша Украина должна выполнить три основных шага.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.