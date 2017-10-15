TI: Привлечь к ответственности за коррупцию можно всех, за исключением Порошенко

Препятствия для привлечения к ответственности за коррупцию всех топ-чиновников, за исключением президента Петра Порошенко, отсутствуют.

Об этом в интервью "Украинским Новостям", которое будет опубликовано 16 октября, заявил исполнительный директор Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин.

По его словам, в Украине возможно привлечь к ответственности за коррупцию таких топ-чиновников, как министр внутренних дел, генеральный прокурор, премьер-министр.

"За исключением Порошенко, всех можно привлечь к ответственности (за коррупцию). Это сложный процесс, политически очень чувствительный и не молниеносный. Нужно понимать, что существует такая специфика, как доказательная база", - отметил он.

"То есть если министр подчеркнул, что на него кто-то влиял из политиков, это не является гарантией того, что это можно доказать в суде. Если это невозможно доказать в суде, то следователь, уважающий себя, просто закроет дело", - добавил Юрчишин.