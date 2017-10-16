СБУ хочет получить на 6,8 млрд грн больше в новом году
Служба безопасности Украины выступает за предусмотрение дополнительных 6,8 миллиарда гривен на свое финансирование в проекте бюджета на 2018 год.
Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос "Українських новин".
В частности, как отмечают в СБУ, из нормативной потребности ведомства в 14,3 млрд гривен в проекте госбюджета на 2018 год предусмотрено по общему фонду лишь 7,5 млрд гривен.
В связи с этим дополнительная потребность составляет 6,8 млрд гривен.
Как известно, Кабмин предлагает Верховной Раде увеличить финансирование СБУ на 1 млрд гривен, до 7,7 млрд гривен в 2018 году, по сравнению с 2017 годом.
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