СБУ хочет получить на 6,8 млрд грн больше в новом году

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Понедельник, 16 октября 2017, 09:32

Служба безопасности Украины выступает за предусмотрение дополнительных 6,8 миллиарда гривен на свое финансирование в проекте бюджета на 2018 год.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос "Українських новин".

В частности, как отмечают в СБУ, из нормативной потребности ведомства в 14,3 млрд гривен в проекте госбюджета на 2018 год предусмотрено по общему фонду лишь 7,5 млрд гривен.

В связи с этим дополнительная потребность составляет 6,8 млрд гривен.

Как известно, Кабмин предлагает Верховной Раде увеличить финансирование СБУ на 1 млрд гривен, до 7,7 млрд гривен в 2018 году, по сравнению с 2017 годом.

Темы: СБУ бюджет
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