АТО: Боевики бьют из минометов, 2 бойцов ВСУ погибли, 4 ранены

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 44 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий погибли двое украинских воинов, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

"В конце прошлых суток в районе проведения АТО обстановка оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией", - говорится в сообщении.

Как и днем, после 18 часов противник продолжил активные обстрелы позиций ВСУ вдоль всей линии разграничения на Донецком направлении.

Так, вечером боевики несколько часов били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО у Авдеевки, шахты Бутовка, Новоселовки Второй, Троицкого и Майорска. Несколько раз враг применял стрелковое оружие на подступах к Пескамв и Каменке.

А около 18 часов вследствие минометного обстрела неподалеку Зайцевого погиб один украинский воин.

На Приморском направлении "горячей точкой" остаются окраины Марьинки. Здесь вечером боевики вновь открыли огонь по укреплениям сил АТО, используя на этот раз минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые гранатометы, стрелковое оружие.

В штабе сообщили, что здесь украинские защитники симметрично ответили врагу. Но в результате этого противостояния получили ранения двое украинских бойцов.

Кроме того в конце суток пророссийские наемники из 120-миллиметровых минометов били по опорным пунктам украинской армии у Гнутового, а из 82-миллиметровых на подступах к Лебединскому.

Также вечером на Приморском направлении получили ранения двое военных ВСУ вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

На Луганском направлении обстрелов было меньше всего. Однако у Новоалександровки боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра и вооружение БМП. А под огонь стрелкового оружия врага попали позиции ВСУ у Крымского и Попасной.

В штабе отметили, что силы АТО 38 раз отвечали врагу, используя весь спектр пехотного вооружения.