В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 3 бойца

18 октября в зоне проведения антитеррористической операции наблюдалось обострение, 3 военных получили ранения.



Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За прошедшие сутки враг существенно увеличил количество минометных обстрелов, в целом по позициям сил АТО было выпущено почти 100 снарядов. В результате боевых действий трое воинов получили ранения", – сказал он.



В комментарии "Украинской правде" полковник уточнил, что ранения получили воины в результате вражеских обстрелов на позиции "Шахта Бутовка" и в Песках, еще один военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в Павлополе.



Валентина Романенко, УП