В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 3 бойца
18 октября в зоне проведения антитеррористической операции наблюдалось обострение, 3 военных получили ранения.
Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За прошедшие сутки враг существенно увеличил количество минометных обстрелов, в целом по позициям сил АТО было выпущено почти 100 снарядов. В результате боевых действий трое воинов получили ранения", – сказал он.
В комментарии "Украинской правде" полковник уточнил, что ранения получили воины в результате вражеских обстрелов на позиции "Шахта Бутовка" и в Песках, еще один военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в Павлополе.
Валентина Романенко, УП
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