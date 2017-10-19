Пресс-секретарь Януковича назвал решение суда ЕС политически мотивированным

Пресс-секретарь Александра Януковича заявил, что решение суда Европейского союза о законности замораживание активов экс-президента Виктора Януковича и его сына политически мотивированным.



Об этом Юрий Кирасир написал на своей странице в Facebook.



"Решение Европейского суда общей юрисдикции (Люксембург) о признании законности замораживания активов, якобы принадлежащих В.Ф. Януковичу и А.В. Януковичу в рамках санкций 2015-2016 г.г., носит исключительно политический характер", - написал он.



По его словам органы ЕС "оказались заложниками принятого ими в 2014 г. решение" о введении санкций в отношении Виктора Януковича и его сына в угоду политической конъюнктуре, сложившейся тогда в Украине.



"И сегодня, не желая признавать собственной ошибки, вынуждены принимать решения основываясь не на наличии реальных фактов и доказательств, а оправдывая себя лишь формулировкой: "…истцы не предоставили никаких доказательств, которые могли бы поставить под сомнение обоснованность обвинений, вынесенных против них в Украине", - написал он.



"Стоит напомнить, что Европейский суд в 2014 году ввел санкции в отношении В.Ф. Януковича и его сына Александра лишь на основании письма Генерального прокурора Украины О. Махницкого без предоставления со стороны Украины каких-либо доказательств нарушения ими закона. Подтверждением тому стало, решение Европейского суда от 15.09.2016г. об отмене санкций в отношении В.Ф. Януковича и А.В. Януковича за 2014-2015г.г.", - добавил кирасир.



По его словам, ни одна страна мира на сегодняшний день не подтвердила и не предоставила доказательств наличия на их территории банковских счетов или активов на имя Виктора Януковича.



Как известно, в четверг Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, вынес решение по апелляционной жалобе бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по санкций, наложенных на них в ЕС в 2015-2016 годах.



Суд признал законным замораживание активов Виктора Януковича и его сына.



Украинская правда