Пресс-секретарь Януковича назвал решение суда ЕС политически мотивированным

1089 просмотров
Четверг, 19 октября 2017, 17:31

Пресс-секретарь Александра Януковича заявил, что решение суда Европейского союза о законности замораживание активов экс-президента Виктора Януковича и его сына политически мотивированным.

Об этом Юрий Кирасир написал на своей странице в Facebook.

"Решение Европейского суда общей юрисдикции (Люксембург) о признании законности замораживания активов, якобы принадлежащих В.Ф. Януковичу и А.В. Януковичу в рамках санкций 2015-2016 г.г., носит исключительно политический характер", - написал он.

По его словам органы ЕС "оказались заложниками принятого ими в 2014 г. решение" о введении санкций в отношении Виктора Януковича и его сына в угоду политической конъюнктуре, сложившейся тогда в Украине.

"И сегодня, не желая признавать собственной ошибки, вынуждены принимать решения основываясь не на наличии реальных фактов и доказательств, а оправдывая себя лишь формулировкой: "…истцы не предоставили никаких доказательств, которые могли бы поставить под сомнение обоснованность обвинений, вынесенных против них в Украине", - написал он.

"Стоит напомнить, что Европейский суд в 2014 году ввел санкции в отношении В.Ф. Януковича и его сына Александра лишь на основании письма Генерального прокурора Украины О. Махницкого без предоставления со стороны Украины каких-либо доказательств нарушения ими закона. Подтверждением тому стало, решение Европейского суда от 15.09.2016г. об отмене санкций в отношении В.Ф. Януковича и А.В. Януковича за 2014-2015г.г.", - добавил кирасир.

По его словам, ни одна страна мира на сегодняшний день не подтвердила и не предоставила доказательств наличия на их территории банковских счетов или активов на имя Виктора Януковича.

Как известно, в четверг Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, вынес решение по апелляционной жалобе бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по санкций, наложенных на них в ЕС в 2015-2016 годах.

Суд признал законным замораживание активов Виктора Януковича и его сына.

Украинская правда

Темы: ЕС Янукович
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Грантовый ревизор для Украины 19 октября 2017, 17:30
Курц заверил, что после выборов Австрия сохранит проевропейский курс 18 октября 2017, 09:19
Обсуждение реформы образования продолжится после выводов Венецианской комиссии – Могерини 17 октября 2017, 06:26
powered by lun.ua
Главные новости
Розенблату пытаются продлить меру пресечения, идет суд
Митингующие пытаются пронести дополнительные палатки под Раду
Появилось новое фото российского "Бука" на Донбассе, с которого сбили "Боинг"
Трое травмированных в ДТП в Харькове остаются без сознания
Все новости
видео

В каких условиях держат животных в Национальном цирке

музыка

О джазе как водопаде, в котором можно делать все, что угодно

made in Ukraine

Свитшоты и футболки с надписями от украинских брендов