Трамп: Я справлюсь с человеком-ракетой

Президент США Дональд Трамп считает, что в течение многих лет вежливость с КНДР не способствовала решению проблемы ядерного оружия.

Об этом американский президент написал в twitter.

"Вежливость с человеком-ракетой (Ким чен Ыном - ред.) не работала в течение 25 лет, почему она должна сработать сейчас? Клинтону не удалось, Бушу не удалось, и Обаме не удалось. Мне удастся", - написал он.

Being nice to Rocket Man hasn't worked in 25 years, why would it work now? Clinton failed, Bush failed, and Obama failed. I won't fail. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 жовтня 2017 р.

Ранее Трамп заявил, что посоветовал госсекретарю Рексу Тиллерсон не тратить время на попытки переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп предупредил Северную Корею о готовности применить силу, однако заявил, что этот вариант не является приоритетным для Вашингтона.

Представитель Госдепа Гетер Науерт также заявила, что США заставят КНДР отказаться от ядерной программы или через переговоры, или военной силой.

В середине октября США отправят к Корейскому полуострову авианосную группу.