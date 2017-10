Трамп: Я справлюсь с человеком-ракетой

Президент США Дональд Трамп считает, что в течение многих лет вежливость с КНДР не способствовала решению проблемы ядерного оружия.

Об этом американский президент написал в twitter.

"Вежливость с человеком-ракетой (Ким чен Ыном - ред.) не работала в течение 25 лет, почему она должна сработать сейчас? Клинтону не удалось, Бушу не удалось, и Обаме не удалось. Мне удастся", - написал он.

Being nice to Rocket Man hasn't worked in 25 years, why would it work now? Clinton failed, Bush failed, and Obama failed. I won't fail.