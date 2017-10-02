"Нормандская четверка" пока встречаться не будет - Кремль

410 просмотров
Понедельник, 2 октября 2017, 09:56

Саммит лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время не планируется.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

"Контакты на высшем уровне в "нормандском формате" пока не готовятся", - сказал Ушаков.

Одним из последнихъ контактов лидеров "нормандской четверки" был телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" 22 августа, во время которого обсуждался режим прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

Формат "нормандской четверки" сформировался летом 2014 года: 6 июня в Нормандии на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников прошел ряд встреч с участием президентов Украины, Франции, Германии и России.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
Луценко жалеет, что УГО "не нашло баланса" с журналистами
Хроника 2 октября. Россия задержала журналиста Сущенко, а Янукович стал царем
Сутки в АТО: 14 обстрелов, один боец ​​ВСУ подорвался на мине
Матиос рассказал сколько российского оружия и военных на Донбассе
Все новости
видео

Какими глазами на нас смотрит мир? Украина в 40 глобальных рейтингах

фест

На кофе с историей: "Голосіївська криївка" открывает "Исторический полигон"

видео

Настоящий HURU: Украинский рюкзак-трансфомер покорил Kickstarter за 12 часов