В Запорожье горел хостел: 5 человек погибли

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Понедельник, 2 октября 2017, 10:13
zp.vgorode.ua

В результате пожара, произошедшего в ночь на 2 октября в хостеле в Запорожье, погибли пять человек.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, двухэтажное здание площадью 200 кв. м загорелась 2 октября в 2:46 ночи. Пожар вспыхнул на втором этаже.

Когда в 4:15 пожар на площади 100 кв. м был ликвидирован, на месте происшествия нашли тела 4 погибших, еще 1 человек умер позже в больнице.

Пожарным удалось спасти 5 человек, в числе которых восьмилетний ребенок.

Тушением пожара занимались 15 единиц техники и 52 спасателя.

Причина пожара устанавливается.

 
фото пресс-службы гсчс
 

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествие Запорожье жертвы
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