В Киеве подрались представители общественных организаций
Под зданием Печерского суда подрались представители организаций С14 и ОО "Майдан".
Об этом сообщает "Громадське".
Причиной конфликта между активистами стало рассмотрение дел по мере пресечения работникам полиции, которых подозревают в преступлениях против Майдана.
Представители ОО "Майдан" пришли их поддержать, в то время как С14 выступали за то, чтобы полицейским избрали меру пресечения.
Сообщается о двух пострадавших от ОО "Майдан". Им оказали помощь медики скорой помощи, которые приехали на место инцидента.
Также представители С14 прокололи покрышки на двух машинах с наклейками ОО "Майдан".
Здание суда сейчас охраняет около 40 представителей полиции.
Как известно, прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей для Сергея Поготова, Игоря Бабича и для Анатолия Серединского, которые во время событий на Майдане работали на руководящих должностях в правоохранительных органах. Их подозревают в координации действий спецподразделений.
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