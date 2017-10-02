В Киеве подрались представители общественных организаций

3371 просмотр
Понедельник, 2 октября 2017, 12:36

Под зданием Печерского суда подрались представители организаций С14 и ОО "Майдан".

Об этом сообщает "Громадське".

Причиной конфликта между активистами стало рассмотрение дел по мере пресечения работникам полиции, которых подозревают в преступлениях против Майдана.

 

Представители ОО "Майдан" пришли их поддержать, в то время как С14 выступали за то, чтобы полицейским избрали меру пресечения.

 

Сообщается о двух пострадавших от ОО "Майдан". Им оказали помощь медики скорой помощи, которые приехали на место инцидента.

 

Также представители С14 прокололи покрышки на двух машинах с наклейками ОО "Майдан".

Здание суда сейчас охраняет около 40 представителей полиции.

 

Как известно, прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей для Сергея Поготова, Игоря Бабича и для Анатолия Серединского, которые во время событий на Майдане работали на руководящих должностях в правоохранительных органах. Их подозревают в координации действий спецподразделений.

Темы: полиция суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
За месяц полиция изъяла больше тысячи единиц оружия и взрывчатки 2 октября 2017, 01:26
С 1 октября нужно днем включать автомобильные фары за городом 1 октября 2017, 11:36
Полиция задержала в киевском метро мужчину с боеприпасами 1 октября 2017, 04:41
powered by lun.ua
Главные новости
Аваков говорит о задержании диверсантов, связанных с экс-регионалами
Суд признал законным прекращение украинского гражданства Артеменко
Количество погибших после стрельбы в Лас-Вегасе увеличилось до 20
Бой в РФ у границы с Украиной: Боевики двигались в сторону Украины
Все новости
видео

Как Одесса встречала Саакашвили

религия

Австрия запретила женщинам носить никаб и бурку в общественных местах

День усыновления

5 причин усыновить ребенка и еще 7 не делать этого