В Киеве подрались представители общественных организаций

Под зданием Печерского суда подрались представители организаций С14 и ОО "Майдан".

Об этом сообщает "Громадське".

Причиной конфликта между активистами стало рассмотрение дел по мере пресечения работникам полиции, которых подозревают в преступлениях против Майдана.

Представители ОО "Майдан" пришли их поддержать, в то время как С14 выступали за то, чтобы полицейским избрали меру пресечения.

Сообщается о двух пострадавших от ОО "Майдан". Им оказали помощь медики скорой помощи, которые приехали на место инцидента.

Также представители С14 прокололи покрышки на двух машинах с наклейками ОО "Майдан".

Здание суда сейчас охраняет около 40 представителей полиции.

Как известно, прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей для Сергея Поготова, Игоря Бабича и для Анатолия Серединского, которые во время событий на Майдане работали на руководящих должностях в правоохранительных органах. Их подозревают в координации действий спецподразделений.