В Минэкономики не исключают роста тарифов на коммуналку

Консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли предполагает, что до конца года тарифы на газ, отопление и горячую воду могут вырасти на 20%, а на электроэнергию – на 30,5%.



Сентябрьский консенсус-прогноз на 2018 год также допускает, что тарифы на газ могут вырасти на 19%, а на отопление, горячую воду и электроэнергию – на 20%.



Консенсус-прогноз на 2017-2020 годы – это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны на основе экспертных оценок ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

При этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что сейчас "изменений для увеличения цены на газ нет".



"Премьер-министр четко заявил, что экономических оснований для этого нет. И Министерство это может подтвердить", – цитирует его правительственный портал 2 октября.



Носалик отметил, что Минэнергоугля подало свое видение расчета ценовой формулы – и Кабинет министров должен его рассмотреть.



По данным УНИАН, с 1 октября Кабмин ввел новый порядок расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги.



Так, на новый отопительный сезон 2017-2018 годов – с 1 октября 2017 года – при расчете размера субсидии будут учитываться доходы за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период – с 1 мая 2018 года – за III и IV квартал 2017 года.



Алена Рощенко, УП