На лидера "Союза армян Запорожской области" совершили покушение – СМИ
В центре Запорожья неизвестный стрелял в лидера общественной организации "Союз армян Запорожской области" Арташеса Саргсяна, тяжелые ранения получил его охранник.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в руководстве правоохранительных органов Запорожья.
По словам собеседника агентства, покушение на Саргсяна было совершенно утром 2 октября возле офиса его организации на бульваре Шевченко в Запорожье.
Отмечается, что киллер стрелял в Саргсяна из автомата, однако тот остался невредимым, при этом был ранен его охранник. Он на данный момент находится в тяжелом состоянии.
"Украинская правда" обратилась по комментарии в полицию Запорожской области.
Там эту информацию не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить.
"Пока не могу ничего подтвердить. Наши службы выясняют. Наберите через час", - сказала начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Запорожской области Екатерина Людвиг.
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