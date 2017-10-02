На лидера "Союза армян Запорожской области" совершили покушение – СМИ

В центре Запорожья неизвестный стрелял в лидера общественной организации "Союз армян Запорожской области" Арташеса Саргсяна, тяжелые ранения получил его охранник.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в руководстве правоохранительных органов Запорожья.

По словам собеседника агентства, покушение на Саргсяна было совершенно утром 2 октября возле офиса его организации на бульваре Шевченко в Запорожье.

Отмечается, что киллер стрелял в Саргсяна из автомата, однако тот остался невредимым, при этом был ранен его охранник. Он на данный момент находится в тяжелом состоянии.

"Украинская правда" обратилась по комментарии в полицию Запорожской области.

Там эту информацию не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить.

"Пока не могу ничего подтвердить. Наши службы выясняют. Наберите через час", - сказала начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Запорожской области Екатерина Людвиг.