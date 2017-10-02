Навального арестовали на 20 суток за призывы выходить на акции

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Понедельник, 2 октября 2017, 22:59

Судья Симоновского суда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал российского оппозиционного политика Алексея Навального на 20 суток за повторное нарушение порядка проведения массовых акций.

Об этом передает корреспондент "Медузы" из зала суда.

Поводом для составления административного протокола стал пост главы юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова о предстоящем митинге Навального в Нижнем Новгороде.

Тем не менее, виновным суд признал политика в том, что тот сам распространял призывы прийти на акцию, хотя та не была согласована (сам Навальный считает, что митинг был согласован).

Навальный заявил, что его задержали, чтобы не дать проводить митинги по всей России в поддержку своей избирательной кампании.

После решения Навальный сказал судье Хызыру Муссакаеву, что не возьмет его в "прекрасную Россию" будущего. По словам оппозиционера, этот арест — подарок Владимиру Путину на день рождения 7 октября.

Начальника штаба Алексея Навального Леонида Волкова тоже приговорили к 20 суткам ареста за то же самое правонарушение. В отличие от своего начальника, Волков был задержан в Нижнем Новгороде, но судили его все равно в Москве — в Савеловском районном суде.

Навального задержали утром 29 сентября, когда он выходил из дома в Москве, чтобы отправиться на митинг в Нижнем Новгороде. Одновременно в Нижнем Новгороде полиция разобрала подготовленную для мероприятия сцену и задержала главу федерального штаба Навального Леонида Волкова.

Темы: Росcия
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