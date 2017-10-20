Евросоюз не планирует вмешиваться в конфликт по Каталонии

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Пятница, 20 октября 2017, 01:13

Для вмешательства Евросоюза в конфликт между Мадридом и региональным правительством Каталонии нет оснований.

Об этом заявил председатель Европейского cовета Дональд Туск на пресс-конференции в четверг, 19 октября, во время саммита ЕС, передает DW.com.

Туск уточнил, что пребывает в постоянном контакте с премьер-министром Испании Мариано Рахоем и что ситуация в Испании его "беспокоит".

"Позиция институтов ЕС и государств-членов четкая: нет места для посредничества или международных инициатив, либо действий. Я не ожидаю широких дискуссий о ситуации (в Испании. - Ред.)", - отметил Туск.

Председатель Европейского совета добавил: "Мы все имеем свои эмоции, взгляды, оценки, но, формально говоря, тут нет места для вмешательства ЕС".

Ранее, во время прибытия на саммит ЕС, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о "поддержке позиции правительства Испании". Она также выразила надежду на нахождение решения, соответствующего конституции Испании.

Напомним, Испания 21 октября начнет процедуру приостановления автономии Каталонии.

О таком шаге правительство в Мадриде объявил после того, как лидер Каталонии не дал четкого ответа, провозгласил он ранее независимость Каталонии или нет.

Подробнее читайте в статье на сайте "ЕвроПравды": "Новая стратегия для каталонской независимости: Барселона и Мадрид меняют тактику".

Темы: Каталония Испания ЕС
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