Премьер пообещал улучшение ж/д сообщения с Мариуполем

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что железнодорожное сообщение с Мариуполем будет улучшено, а подвижной состав обновлен.



Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



Депутат Дмитрий Лубинец сказал: "Мариупольское направление – 20 часов люди едут в худших вагонах в государстве. Было предложение за миллиард гривен купить 40 новых вагонов – учтите это".



"Министерство социальной политики занимается этим вопросом", – сказал премьер.



"Мы недавно говорили о сообщении с Мариуполем с Олегом Ляшко. Абсолютно поддерживаю его предложение и то, что Вы сказали, что там есть ненормальные условия обеспечения железнодорожным транспортом", – отметил он.



"Сейчас стоит вопрос и задача уже поставлена ​​железной дороге на прошлой неделе – обновить подвижной состав и улучшить сообщение с Мариуполем. Мы в ближайшее время решим. Я думаю, что в ближайшие месяцы этот вопрос будет окончательно решен", – заявил Гройсман.

Ранее жители Мариуполя призывали запустить скоростные поезда "Интерсити" в их город.





Сейчас поезда сообщением Киев – Мариуполь, например, идут 17,5-18,5 часов.



Алена Рощенко, УП