ОБСЕ: Боевики проводят учения и держат оружие там, где это запрещено

На территории Донецкой области, оккупированной боевиками, зафиксировано уменьшение количества нарушений "тишины" - зафиксировано около 75 взрывов против ориентировочно 110 накануне.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

По данным миссии, в Луганской области также зафиксировано сокращение нарушений режима прекращения огня: 17 взрывов против примерно 190 соответственно.

Кроме того миссия зафиксировала боевые бронированные машины и бронетехнику военного типа в зоне безопасности.

"По данным воздушного наблюдения 18 октября, в неподконтрольных правительству районах были обнаружены 2 боевые машины пехоты типа БМП и 3 бронетранспортера - один МТ-ЛБ и два типа БТР возле с. Безымянное, 1 бронированную машину типа БТР, 3 гусеничные минные заградители и почти 40 грузовиков и грузовых транспортных средств военного типа в г.Кальмиусское в районе, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно Меморандума от 19 сентября 2014 года", - заявили в миссии ОБСЕ.

Также в неподконтрольных правительству районах зафиксировано проведение учений примерно в 1,5 км к северу от пос.Свободное, где на полигоне на огневых позициях было 3 БМП.

Кроме того выявлено 15 бронированных машин типа БМП, 4 разведывательные машины типа БРДМ и 8 грузовиков военного типа в автопарках.

"Полигон расположен в районе, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно Меморандума 2014 года, а сами учения проводились в зоне безопасности, что является нарушением решения ТКГ от 3 марта 2016 года о запрете учений с боевой стрельбой в зоне безопасности", - заявили в миссии.

Украинская правда