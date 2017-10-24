Сенаторы Кардин и Маккейн выступили в поддержку Браудера

Сенаторы Бен Кардин Джон Маккейн высказались против аннулирования визы британского предпринимателя, соучредителя фонда "Hermitage Capital" Уильяма Браудера.

Об этом пишет Радио Свобода.

Заместитель председателя международного комитета Сената демократ Бен Кардин и председатель комитета по вооруженным силам, республиканец Джон Маккейн, выступили в поддержку Уильяма Браудера, британского подданного, основателя фонда Hermitage Capital, которого лишили визы в США.

Сенаторы отметили заслуги Браудера в борьбе с коррупцией в высших эшелонах российской власти.

Ранее, бывший посол США в России Майкл Макфолл назвал эту ситуацию "возмутительной" и призвал президента США Дональда Трампа и Госдепартамент "не присоединяться к кампании Путина против Браудера".

Российские власти обвиняют главу фонда "Hermitage Capital" в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Он был заочно арестован.

Сам Браудер выразил убеждение, что его преследование связано с делом погибшего в ноябре 2009 года в московском СИЗО юриста фонда "Hermitage Capital" Сергея Магнитского, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", который предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. На прошлой неделе к "акту Магнитского" присоединилась Канада.

Президент России Владимир Путин назвал действия Оттавы неконструктивными. По его словам, эта тема используется на Западе для "раздувания антироссийской истерии".