В Башне Трампа вывесили баннер Free Sentsov

В Башне Трампа в Нью-Йорке вывесили баннер с требованием освободить из российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом заявила участница группы Pussy Riot Мария Алёхина, выложив в Facebook фото и видео.

По ее словам, баннер "Free Sentsov" ("Свободу Сенцову") 23 октября она разместила вместе с активистами, которые "знают о Сенцове".

"Мы должны продолжать говорить о деле Сенцова и Кольченко", – написала Алёхина.

После акции полиция перекрыла Trump Tower на полчаса.

Как известно, в России осуждены и отбывают срок украинцы Сенцов и Кольченко, несмотря на все призывы освободить их.