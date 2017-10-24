Суд открыл производство по иску Розенблата к Сытнику и Лещенко

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Вторник, 24 октября 2017, 14:09

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику и к народному депутату от БПП Сергею Лещенко.

Об этом сообщает ресурс "Судебная власть Украины".

Истец просит суд признать противоправными действия главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника относительно "разглашения и распространения информации о гражданине США Поле Манафорте, главы предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа о наличии фамилии и подписей Манафорта в "черной бухгалтерии Партии регионов" в материалах досудебного расследования, вследствие чего было вмешательство в избирательные процессы США в 2016 году и нанесло ущерб интересам Украины".

Также истец просит признать противоправными и действия парламентария Сергея Лещенко относительно "вмешательства во внешнюю политику Украины, которое было осуществлено ​​путем распространения информации о Поле Манафорте".

Как известно, Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

В июне 2016 году он возглавил избирательный штаб Трампа и принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российской юристом Натальей Весельницкой. В середине августа того же года Манафорт покинул пост после того, как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Темы: суд
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