Генпрокурор России просит США открыть уголовное дело против критика Путина

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Вторник, 24 октября 2017, 23:13

Генеральный прокурор России Юрий Чайка попросил Соединенные Штаты начать уголовное дело против инвестора Уильяма Браудера, по инициативе которого США приняли так называемый "акт Магнитского" о санкциях против российских нарушителей прав человека.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Об этом он попросил в письме к министру юстиции США Джеффу Сешнзу. В другом письме он призвал США проверить обоснованность принятия самого "акта Магнитского".

По утверждениям Чайки, этот закон был принят "исключительно путем подачи криминальных лиц".

Как известно, 23 октября власти США аннулировали визу британского предпринимателя, соучредителя фонда "Hermitage Capital" Уильяма Браудера. Это произошло после того, как Россия внесла его в базу Интерпола.

Бывший посол США в России Майкл Макфолл назвал эту ситуацию "возмутительной" и призвал президента США Дональда Трампа и Госдепартамент "не присоединяться к кампании Путина против Браудера".

Ранее Браудер заявлял, что генеральный прокурор России Юрий Чайка причастен к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", который предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. На прошлой неделе к "акту Магнитского" присоединилась Канада.

Президент России Владимир Путин назвал действия Оттавы неконструктивными. По его словам, эта тема используется на Западе для "раздувания антироссийской истерии".

Темы: Росcия США
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