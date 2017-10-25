Покушение на Мосийчука связан с его профессиональной деятельностью, – Ляшко

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Среда, 25 октября 2017, 23:24

Покушение на народного депутата из фракции "Радикальной партии" Игоря Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью.

Об этом сообщил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Игорь Мосийчук в больнице, ранения тяжелые, но жить будет. Судьба охранника, который его спас, пока не известна. Дай Бог, чтобы этот мужественный человек был жив. Ранен также политолог, который был с Игорем на эфире", - написал он на своей странице в Facebook в среду вечером.

"Покушение на Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью и политической позицией, у меня нет никаких сомнений. Очевидно, это работа вражеских спецслужб, потому что работали профессионально", - добавил политик.

Он потребовал от спецслужб провести тщательное расследование происшествия и обезвредить диверсантов, действующих в Украине.

 
Мосийчук в больнице
ИГОРь ДАНИЛКО, FACEBOOK

Ляшко призвал правоохранительные органы усилить агентурную и профилактическую работу по защите украинцев и заверил, что никакие покушения и теракты не смогут запугать и не остановят его команду.

Темы: Мосийчук Ляшко
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