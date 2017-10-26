Amnesty International: Советская система ГУЛАГа в России не изменилась

107 просмотров
Четверг, 26 октября 2017, 02:33

Заключенные в России вынуждены выдерживать нечеловеческие условия, часто в течение длительного времени, пока их перевозят в исправительные поселения, расположенные в отдаленных частях страны.

Об этом говорится в докладе, опубликованном Amnesty International, пишет Укринформ.

"Осужденных заключенных помещают в крошечных отсеках без вентиляции, без доступа естественного света, они ограничены в доступе к воде и имеют редкий доступ к туалетам. Путешествие до конечного пункта назначения может длиться больше месяца", - сказал Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по вопросам Европы и Центральной Азии.

По его убеждению, "уже пришло время, когда российским властям наконец следует освободиться от наследия ГУЛАГа".

"Они должны прекратить эту практику и обеспечить транспортировку заключенных в соответствии с международным правом и стандартами", - подчеркнул Кривошеев, указывая, что заключенных перевозят в "столыпинских" вагонах, большинство из которых были изготовлены еще во времена СССР.

"Совсем недавно мы видели, как украинский режиссер Олег Сенцов был перевезен из Якутии, что на Дальнем Востоке, в Ямало-Ненецкий автономный округ, на крайнем Севере. Это путешествие заняло больше месяца", - отметила Татьяна Локшина, старший научный сотрудник по Европе и Центральной Азии в Human Rights Watch.

В отчете Amnesty International указано, что Федеральная служба исполнения наказаний РФ унаследовала сеть уголовных поселений из советской системы ГУЛАГа, многие из которых находятся в сельскохозяйственных трудовых лагерях и малонаселенных районах страны.

Это означает, что заключенных нужно транспортировать на большие расстояния, около 5000 км. Поскольку только 46 из 760 уголовных учреждений в России размещают женщин, то заключенные женщины также вынуждены страдать в невыносимых условиях транспортировки течение месяца или даже больше.

Темы: Росcия права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Штайнмайер после встречи с Путиным: Раны все еще открыты из-за аннексии и агрессии РФ 25 октября 2017, 20:40
Боевики стреляют по двум направлениям, ранен один боец ​​- штаб 25 октября 2017, 18:43
Геращенко: Освобождением героев РФ будет выторговать смягчение санкций 25 октября 2017, 18:20
powered by lun.ua
Главные новости
Ляшко: в результате взрыва погиб охранник Мосийчука
Покушение на Мосийчука связан с его профессиональной деятельностью, – Ляшко
В результате покушения на Мосийчука умер один человек
На Игоря Мосийчука совершили покушение
Все новости
и смех, и грех

Декоммунизованной Котовский может выглядеть и так

Tripadvisor назвал лучшие рестораны и закусочные Киева

чикагонаш

Киевлянин выиграл международный марафон