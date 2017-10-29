Сутки в АТО: 16 обстрелов, один военный ВСУ погиб
За прошедшие сутки, 28 октября, зафиксировано увеличение обстрелов украинских позиций со стороны боевиков на Донецком направлении.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Вечером враг дважды и по несколько часов обстреливал из пехотного вооружения наши опорные пункты в Авдеевский промзоне. Украинские бойцы симметрично и жестко отвечали противнику. Во время этого противостояния около 21 часов погиб один военнослужащий сил АТО", – говорится в заявлении.
В конце суток под гранатометным огнем врага оказались гражданские дома мирных жителей окрестностей Авдеевки.
Кроме того, вечером боевики из крупнокалиберных пулеметов били в районе Опытного, Песков и Зайцевого.
На Приморском направлении днем оккупанты выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра по жилищному сектору поселка Водяное.
После 18 часов под пулеметным огнем наемников оказались позиции украинской армии у Старогнатовки и Широкиного.
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В ответ военнослужащие Вооруженных сил Украины 13 раз применяли пехотное вооружение на поражение врага.
В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще двое получили ранения.
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