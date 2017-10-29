В воскресенье в Украине проходят выборы в 202 территориальных общинах

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Воскресенье, 29 октября 2017, 06:35

На воскресенье, 29 октября 2017 года, Центральная избирательная комиссия назначила выборы в 202 объединенных территориальных общинах (ОТГ) во всех областях Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ЦИК.

В Винницкой области такие выборы состоятся в 9 объединенных территориальных общинах, в Волынской  в 19 ОТГ, в Днепропетровской  в 19 ОТГ, в Донецкой  в 2 ОТГ, в Житомирской  в 13 ОТГ, в Закарпатской  в 1 ОТГ, в Запорожской  в 10 ОТГ, в Ивано-Франковской  в 8 ОТГ, в Киевской  в 4 ОТГ, в Кировоградской области  в 6 ОТГ, в Луганской  в 4 ОТГ, во Львовской  в 8 ОТГ, в Николаевской  в 1 ОТГ , в Одесской  в 11 ОТГ, в Полтавской  в 12 ОТГ, в Ровенской  в 5 ОТГ, в Сумской  в 9 ОТГ, в Тернопольской  в 4 ОТГ, в Харьковской  в 7 ОТГ, в Херсонской  в 10 ОТГ, в Хмельницкой  в 7 ОТГ, в Черкасской  в 15 ОТГ, в Черновицкой  в 4 ОТГ, в Черниговской  в 14 ОТГ.

Как известно, решение о первых местных выборах в 202 ОТГ ЦИК приняла 18 августа 2017.

Сообщается, что в них примут участие более 1 миллиона 330 тысяч человек, то есть около 4 процентов всех избирателей Украины.

Темы: Украина виборы
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