В воскресенье в Украине проходят выборы в 202 территориальных общинах

На воскресенье, 29 октября 2017 года, Центральная избирательная комиссия назначила выборы в 202 объединенных территориальных общинах (ОТГ) во всех областях Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ЦИК.

В Винницкой области такие выборы состоятся в 9 объединенных территориальных общинах, в Волынской – в 19 ОТГ, в Днепропетровской – в 19 ОТГ, в Донецкой – в 2 ОТГ, в Житомирской – в 13 ОТГ, в Закарпатской – в 1 ОТГ, в Запорожской – в 10 ОТГ, в Ивано-Франковской – в 8 ОТГ, в Киевской – в 4 ОТГ, в Кировоградской области – в 6 ОТГ, в Луганской – в 4 ОТГ, во Львовской – в 8 ОТГ, в Николаевской – в 1 ОТГ , в Одесской – в 11 ОТГ, в Полтавской – в 12 ОТГ, в Ровенской – в 5 ОТГ, в Сумской – в 9 ОТГ, в Тернопольской – в 4 ОТГ, в Харьковской – в 7 ОТГ, в Херсонской – в 10 ОТГ, в Хмельницкой – в 7 ОТГ, в Черкасской – в 15 ОТГ, в Черновицкой – в 4 ОТГ, в Черниговской – в 14 ОТГ.

Как известно, решение о первых местных выборах в 202 ОТГ ЦИК приняла 18 августа 2017.

Сообщается, что в них примут участие более 1 миллиона 330 тысяч человек, то есть около 4 процентов всех избирателей Украины.