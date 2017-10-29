АТО: Боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке

Боевики ОРДО обстреляли из гранатометов жилые дома в Авдеевке.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, обстрел состоялся вечером 28 октября.

"Боевики, грубо нарушая Минские договоренности, в очередной раз совершили обстрел жилых домов старой Авдеевки. В результате попадания вражеской гранаты от АГС, частично разрушена крыша летней кухни по адресу ул.Некрасова, 127 и ворота двора на ул.Некрасова, 130", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК зафиксировала факт обстрела.

Среди мирных жителей пострадавших нет.

Как известно, 28 октября зафиксировано увеличение обстрелов украинских позиций со стороны боевиков на Донецком направлении, один украинский военный погиб.