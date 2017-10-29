АТО: Боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке
Боевики ОРДО обстреляли из гранатометов жилые дома в Авдеевке.
Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, обстрел состоялся вечером 28 октября.
"Боевики, грубо нарушая Минские договоренности, в очередной раз совершили обстрел жилых домов старой Авдеевки. В результате попадания вражеской гранаты от АГС, частично разрушена крыша летней кухни по адресу ул.Некрасова, 127 и ворота двора на ул.Некрасова, 130", - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК зафиксировала факт обстрела.
Среди мирных жителей пострадавших нет.
Как известно, 28 октября зафиксировано увеличение обстрелов украинских позиций со стороны боевиков на Донецком направлении, один украинский военный погиб.
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