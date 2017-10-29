АТО: Боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке

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Воскресенье, 29 октября 2017, 12:48

Боевики ОРДО обстреляли из гранатометов жилые дома в Авдеевке.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, обстрел состоялся вечером 28 октября. 

"Боевики, грубо нарушая Минские договоренности, в очередной раз совершили обстрел жилых домов старой Авдеевки. В результате попадания вражеской гранаты от АГС, частично разрушена крыша летней кухни по адресу ул.Некрасова, 127 и ворота двора на ул.Некрасова, 130", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК зафиксировала факт обстрела.

Среди мирных жителей пострадавших нет. 

 
 

Как известно, 28 октября зафиксировано увеличение обстрелов украинских позиций со стороны боевиков на Донецком направлении, один украинский военный погиб.

Темы: АТО
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