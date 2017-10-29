В Одессе неизвестные демонтировали забор военной части и вывезли имущество

В Одессе неизвестные предприняли попытку рейдерского захвата военного объекта и похитили военное имущество.

Об этом заявило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Согласно сообщению, инцидент произошел 29 октября.

"В Одессе около 8:45 порядка 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны Украины. Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра "Citу Center", частично демонтировали ограждение воинской части А3571 и вывезли имущество в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, представители воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВСУ.

"Командование Воздушных сил ВСУ предостерегает от провокационных действий рядом с военными частями. Военнослужащие суточных нарядов соглано уставным обязанностям имеют право применять оружие во время несения службы", - подчеркивают военные.