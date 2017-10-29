Выборы: Полиция получила 46 сообщений о нарушениях
Полиция открыла два уголовных производства за время голосования на местных выборах.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции 29 октября.
Всего с момента открытия участков в полицию поступило 46 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом.
"По результатам проверки этих сообщений следственными подразделениями открыто 2 уголовных производства. В частности, в г. Верхнеднепровск Днепропетровской области открыто уголовное производство по факту незаконного использования избирательных бюллетеней, а в Белозерском районе Херсонской области - по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналиста", - сообщили в полиции.
Для обеспечения правопорядка в местах расположения избирательных участков привлечены более 4 тысяч полицейских.
Украинская правда
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